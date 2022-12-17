Грудень, 17 в 20:23

Ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін приватно визнавав, що війна пішла не за планом.

Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на власні джерела.

У матеріалі зазначається, що Кремль розраховував отримати перемогу над Україною протягом кількох днів. Російським офіцерам наказали пакувати парадну форму та медалі для військового параду в центрі Києва.

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Російські плани вторгнення передбачали, що війська РФ швидко подолають сотні кілометрів з різних напрямків, без значного опору з боку українців.

Натомість десятки тисяч окупантів загинули, а підрозділи армії РФ були розгромлені протягом майже 10 місяців війни.

За даними NYT, у березні цього року, під час зустрічі з тодішнім прем’єром Ізраїлю Нафталі Бенеттом, Путін визнавав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому розповідали.

– Ймовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, і ми маємо терпіння, – заявив тоді російський диктатор.

Люди, які знають Путіна, говорять, що він готовий пожертвувати незліченними життями та ресурсами, пише видання. А під час рідкісної особистої зустрічі з представниками США минулого місяця росіяни вирішили передати американському лідеру Джо Байдену різке повідомлення: скільки б не було вбито чи поранено російських солдатів на полі бою, РФ не здасться.

Один із членів НАТО попередив союзників, що Путін готовий погодитися на загибель чи поранення 300 тис. російських солдатів. Це приблизно втричі більше, ніж нинішні втрати РФ на полі бою.

– Чим більше невдач зазнає Путін на полі бою, тим більше зростає страх щодо того, як далеко він готовий зайти, – додає видання.

Журналісти нагадують, що РФ уже вбила десятки тисяч людей в Україні, зрівняла міста з землею, нищить лікарні, школи та багатоквартирні будинки, а також намагається позбавити мільйони українців електроенергії та води під час зими. І щоразу, коли українські війська завдають удару по агресору, бомбардування України посилюються. Крім того, Кремль неодноразово вдавався до ядерного шантажу.

Видання уточнює, що Путін не сприймає Україну як повноцінну державу, “описує її як колиску російської культури, центральну частину російської ідентичності, яку необхідно вирвати у Заходу та повернути в орбіту РФ”. За словами людей, які знають Путіна, це є нав’язливою ідеєю для диктатора.

Співрозмовники NYT з оточення диктатора повідомили, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну практично в повній ізоляції, без консультацій з експертами, які вважали війну безглуздям.