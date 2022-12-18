Оперні співаки, актори та артисти цирку: як у РФ зібрались підбадьорювати армію

Грудень, 18 в 13:08

Слабкий моральний дух військових армії РФ є одним із найбільш уразливих місць значної частини російських сил.

Через це, вважають у британській розвідці, Міноборони Росії 14 грудня оголосило про створення двох “прифронтових творчих бригад”.

За задумом МО РФ, новостворені формування підніматимуть бойовий дух військ, які беруть участь у “спеціальній військовій операції”.

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У російських ЗМІ вже з’явились повідомлення, що в лавах цих “бригад” будуть оперні співаки, актори та артисти цирку.

До слова, оголосили про створення “прифронтових творчих бригад” незадовго після завершення ще однієї “заохочувальної” кампанії Міноборони РФ.

Не так давно у Росії закликали громадян дарувати солдатам музичні інструменти.

– Музика та розваги для розгорнутих військ – не дивина для багатьох армій світу, але в Росії це тісно переплетено з концепцією ідеологічної політичної освіти радянської доби, – зауважують британські розвідники.

Натомість у британському оборонному відомстві сумніваються, що творчим бригадам вдасться приборкати хвилювання російських військових через значні втрати, недосконале керівництво, проблеми з виплатою забезпечення, брак обладнання, боєприпасів, а також нерозуміння справжніх цілей війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

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Джерело: Ministry of Defence