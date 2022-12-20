Ракетні комплекси Іскандер стали на бойове чергування у Білорусі – Лукашенко

Грудень, 20 в 0:37

Білорусь поставила на бойове чергування системи протиповітряної оборони та ракетні комплекси Іскандер, які передала Росія.

Про це на конференції за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНН.

– Ми сьогодні поставили на бойове чергування комплекс С-400, який ви (Володимир Путін – ред.) передали Білорусі та комплекс Іскандер, який ви також передали нам, – заявив Лукашенко.

Ймовірно, саме з Іскандерів ворог завдав ударів по українських аеродромах на самому початку вторгнення 24 лютого 2022 року, та атакували аеропорт у Житомирі 27 лютого 2022 року.

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Ще Путін заявив, що білоруські військові льотчики пройдуть навчання для керування літаками зі спеціальною бойовою частиною. Ймовірно, з ядерними боєголовками. За словами Лукашенка, такі літаки вже є у Білорусі.

За словами російського диктатора, поточне військове співробітництво РФ та РБ буде посилюватися – спільні навчання, військова промисловість, єдина система ППО тощо.

Нагадуємо, ОТРК Іскандер – це сімейство комплексів: Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вони є розробкою Конструкторського бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.

Серед головних цілей Іскандерів – знищення систем ППО та ПРО противника, а також найважливіших об’єктів на дальності до 500 км. Окрім фугасних та касетних боєприпасів, Іскандери можуть нести ядерний боєзаряд потужністю до 50 кілотонн.

С-400 – зенітна ракетна система великої та середньої дальності. Призначена для знищення усіх сучасних та перспективних засобів повітряно-космічного нападу, в тому числі гіперзвукових.