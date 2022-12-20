Ракетні комплекси Іскандер стали на бойове чергування у Білорусі – Лукашенко
Білорусь поставила на бойове чергування системи протиповітряної оборони та ракетні комплекси Іскандер, які передала Росія.
Про це на конференції за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНН.
– Ми сьогодні поставили на бойове чергування комплекс С-400, який ви (Володимир Путін – ред.) передали Білорусі та комплекс Іскандер, який ви також передали нам, – заявив Лукашенко.
Ймовірно, саме з Іскандерів ворог завдав ударів по українських аеродромах на самому початку вторгнення 24 лютого 2022 року, та атакували аеропорт у Житомирі 27 лютого 2022 року.
Ще Путін заявив, що білоруські військові льотчики пройдуть навчання для керування літаками зі спеціальною бойовою частиною. Ймовірно, з ядерними боєголовками. За словами Лукашенка, такі літаки вже є у Білорусі.
За словами російського диктатора, поточне військове співробітництво РФ та РБ буде посилюватися – спільні навчання, військова промисловість, єдина система ППО тощо.
Нагадуємо, ОТРК Іскандер – це сімейство комплексів: Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вони є розробкою Конструкторського бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.
Серед головних цілей Іскандерів – знищення систем ППО та ПРО противника, а також найважливіших об’єктів на дальності до 500 км. Окрім фугасних та касетних боєприпасів, Іскандери можуть нести ядерний боєзаряд потужністю до 50 кілотонн.
С-400 – зенітна ракетна система великої та середньої дальності. Призначена для знищення усіх сучасних та перспективних засобів повітряно-космічного нападу, в тому числі гіперзвукових.