Пригожин набирає для війни в Україні політичних в’язнів із Чечні – ГУР

Січень, 05 в 10:30

Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин для поповнення армії найманців, які воюють в Україні, почав набирати в’язнів із виправних колоній Чеченської Республіки РФ. Більшість із них були засуджені за політичними мотивами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово триває процес вербування в’язнів до лав вагнерівців.

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З обох виправних закладів вже “мобілізовано” понад 50 в’язнів, більшість з яких потрапили за грати за сфабрикованими справами.

Водночас путінський режим намагається запобігти витоку інформації про вербування політв’язнів у Чечні, зі співробітниками колоній проводиться відповідна робота.

У грудні Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російська влада почала активніше скеровувати чиновників із Чечні на окуповані території України.

Його аналітики не виключають, що чеченських чиновників прагнуть інтегрувати до окупаційних структур задля консолідації адміністративного контролю.