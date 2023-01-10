Січень, 10 в 11:39

Російського генерал-полковника Олександра Лапіна призначено начальником головного штабу сухопутних військ збройних сил Росії.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерело у міноборони РФ.

З 2017 року Лапін командував Центральним військовим округом (ЦВО) Російської Федерації.

Зараз дивляться

До кінця жовтня 2022 року він був командувачем угрупуванням військ Центр, яке вело бої у Луганській області.

У червні російське міноборони про генерала Лапіна писало, що його угрупованню начебто “вдалося прорвати добре підготовлену оборону українських військ та блокувати місто Лисичанськ із півдня”.

Але вже в жовтні Лапіна розкритикував глава Чечні Рамзан Кадиров, назвавши генерала нездарою. Кадиров звинуватив Лапіна в кризі на лиманському напрямі й у тому, що командував окупаційними підрозділами за 150 км від них.

Наприкінці жовтня Кадиров знову розкритикував генерала Олександра Лапіна за те, що Збройним силам України вдалося прорватися в районі населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка.

29 жовтня стало відомо, що російського генерал-полковника Олександра Лапіна зняли зі своєї посади. Лапін також відомий тим, що нагородив власного сина, який керував проваленим наступом на Суми та Чернігів.

Джерело: Медуза

Фото: Дедушка Пак