Генерал Лапін, якого Кадиров назвав нездарою, очолив сухопутні війська РФ
Російського генерал-полковника Олександра Лапіна призначено начальником головного штабу сухопутних військ збройних сил Росії.
Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерело у міноборони РФ.
З 2017 року Лапін командував Центральним військовим округом (ЦВО) Російської Федерації.
До кінця жовтня 2022 року він був командувачем угрупуванням військ Центр, яке вело бої у Луганській області.
У червні російське міноборони про генерала Лапіна писало, що його угрупованню начебто “вдалося прорвати добре підготовлену оборону українських військ та блокувати місто Лисичанськ із півдня”.
Але вже в жовтні Лапіна розкритикував глава Чечні Рамзан Кадиров, назвавши генерала нездарою. Кадиров звинуватив Лапіна в кризі на лиманському напрямі й у тому, що командував окупаційними підрозділами за 150 км від них.
Наприкінці жовтня Кадиров знову розкритикував генерала Олександра Лапіна за те, що Збройним силам України вдалося прорватися в районі населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка.
29 жовтня стало відомо, що російського генерал-полковника Олександра Лапіна зняли зі своєї посади. Лапін також відомий тим, що нагородив власного сина, який керував проваленим наступом на Суми та Чернігів.
Джерело: Медуза
Фото: Дедушка Пак