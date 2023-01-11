В РФ заборонили виїзд з країни військовозобов‘язаним – ГУР

Січень, 11 в 11:11

З 9 січня в Росії обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.

Про це повідомляє ГУР.

За даними ГУР, відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни. Зазначено, що в РФ прикордонники знаходяться в структурі ФСБ.

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– З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій А, Б і В, – йдеться в тексті наказу.

Для зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках.

При цьому виїзд заборонять також громадянам категорії В, тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

Раніше вже неодноразово повідомлялось, що у січні 2023 року Росія планує провести чергову хвилю мобілізації.

– Головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку знадобиться близько двох місяців, – додали в українській розвідці.

На початку січня у ГУР зазначали, що Росія хоче мобілізувати ще до 500 тис. призовників у січні для нового наступу на сході і півдні.