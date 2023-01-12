В Єврокомісії назвали крок, який прискорить конфіскацію активів РФ

Запровадження кримінальної відповідальності за обхід санкцій проти РФ допоможе прискорити процес конфіскації російських активів, які надалі будуть направлені на відновлення України.

Про це під час брифінгу повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд.

– Єврокомісія ще 2 грудня опублікувала пропозицію про введення в ЄС кримінальної відповідальності за обхід санкцій проти Росії. Ми неодноразово наголошували, що криміналізація таких дій, як ухилення від санкцій, допоможе конфіскувати активи, які люди намагаються сховати. Це також частина наших зусиль для збору коштів на відновлення України, – заявив Віганд.

Крім цього, Єврокомісія підтримує ідею Естонії розпочати вилучення російських фінансових активів, не чекаючи інших країн ЄС.

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Зазначимо, на початку грудня ЄК висунула пропозицію внести порушення санкцій ЄС до списку злочинів проти Євросоюзу.

Особи, які порушать санкції ЄС, можуть опинитися за ґратами, термін позбавлення волі починатиметься від 5 років залежно від злочину.

А компанії можуть штрафувати у розмірі не менше 5% від загального обороту протягом року.