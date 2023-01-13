Хвалити Шойгу та Герасимова, ігнорувати ПВК: пропагандистам в РФ роздали нові методички

Січень, 13 в 17:56

В Росії підготували нові методички щодо висвітлення війни проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Кремлівським пропагандистам “рекомендують” ігнорувати ПВК Вагнер, говорити про “видатну роль” міністра оборони РФ Сергія Шойгу та нового командувача війною Валерія Герасимова, а також виправдовувати удари РФ по об’єктах української енергетики та подавати війну проти України як війну “проти всього НАТО”.

Українська розвідка пише, що військове командування РФ створило спеціальний документ, яким визначається, як саме пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України.

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За даними розвідки, “рекомендації” містять 11 пунктів, а їхній основний зміст такий:

Орієнтування на інформацію виключно з погоджених міноборони РФ джерел.

Акцентування в інформаційних матеріалах та коментарях “незалежних” експертів на провідній та позитивній ролі особисто Шойгу та Герасимова.

Виправдання ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на “вимушеність” таких дій.

Підкреслення теми надання Україні західного озброєння. Окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що “РФ проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО”.

Відмова від згадування ПВК Вагнера в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК.

Відслідковування та цитування публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил РФ та невдачі ЗСУ. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.

У ГУР зазначили, що загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора.

11 січня стало відомо, що Сергій Шойгу призначив начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова на посаду командувача окупаційних військ РФ в Україні. Генерал Валерій Суровікін, який обіймав цю посаду із жовтня, тепер буде заступником Герасимова.

Фото: Kremlin