Нічна “бавовна” в Бєлгороді: губернатор заявив про роботу ППО

Січень, 17 в 6:11

Уночі 17 січня в російському Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів.

Відразу після цього губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що над містом та районом спрацювала система протиповітряної оборони.

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