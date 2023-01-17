Нічна “бавовна” в Бєлгороді: губернатор заявив про роботу ППО
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Уночі 17 січня в російському Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів.
Відразу після цього губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що над містом та районом спрацювала система протиповітряної оборони.
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– Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними, відомо, що руйнувань та постраждалих немає. Якщо вони будуть, обов’язково вам повідомлю, – написав В’ячеслав Гладков.