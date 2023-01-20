У РФ зареєстровано ПВК Вагнера: навіщо це Пригожину

Січень, 20 в 10:01

Власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин, очевидно, прагне отримати максимальну комерційну вигоду від своєї ПВК та ще більше її легітимізувати.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії відреагували на появу даних про ПВК Вагнера в Єдиному державному реєстрі РФ.

Як встановили британські розвідники, підставну воєнізовану групу Вагнера офіційно зареєстрували як юридичну особу ще 27 грудня 2022 року.

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Згідно з даними, що містяться в ЄДР РФ, група заявила, що її основною діяльністю є консультування з питань управління, не згадавши нічого “про бойові заслуги”.

– Поки що не зрозуміло, яким чином організація Центр ПВК Вагнера управлятиме воєнізованою діяльністю, – зауважують у британському оборонному відомстві.

До слова, приватні військові компанії досі є незаконними в Росії, попри тривалу дискусію щодо реформування законодавства.

– Тож реєстрація ПВК Вагнера є продовженням надзвичайно швидкого розвитку традиційно непрозорого публічного профілю групи, – констатують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Адже лише у вересні 2022 року Пригожин зізнався в заснуванні Вагнера, а вже за місяць відкрив штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі.

Власник Вагнера, зазначають британські розвідники, імовірно, частково фінансував свою організацію завдяки завищеним державним контрактам, що були укладені з іншими його компаніями.

– Можна майже напевно стверджувати, що нині в Україні воює до 50 тис. вагнерівців, а сама ПВК стала ключовим компонентом сил РФ в Україні, – додали в британській розвідці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 331-шу добу.

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