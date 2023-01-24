Січень, 24 в 10:59

Провідний російський розробник і виробник супутників зв’язку, телемовлення, навігації АТ Інформаційні супутникові системи імені академіка М.Ф.Решетньова після початку повномасштабної війни РФ проти України потрапив під міжнародні санкції, через що майже зупинилося виробництво.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Це російське підприємство також розробляє так звані великі очі — засоби ведення космічної розвідки, зокрема:

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Репей – проєкт перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки;

Геракл-КВ – проєкт комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи;

Сфера – проєкт єдиної системи супутникового зв’язку 3 етапу.

Підприємство розташоване у місті закритого типу Желєзногорськ (Красноярський край).

Наразі через вплив міжнародних санкцій дуже бракує компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва. Саме тому виробництво важливих основних елементів перелічених вище об’єктів де-факто зупинене.

Йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів. У підсумку планові строки завершення науково-дослідних робіт вказаних комплексів космічної розвідки зірвані та перенесені на кілька років:

проєкт Репей – з 2022 на 2024 рік;

проєкт Геракл-КВ – з 2023 на 2025 рік;

проєкт Сфера – з 2025 на 2027 рік.

У ГУР наголошують, що скоро у такій самій скрутній ситуації опиняться ще декілька галузей російської економіки.

Раніше повідомлялося, що Європейське космічне агентство (ЕКА) розпочало попередні технічні переговори з компанією SpaceX Ілона Маска, які можуть привести до тимчасового використання її ракет-носіїв для заміни російських ракет Союз.