Запропонував гіпернаступ: NYT про те, як Герасимов переконав Путіна усунути Суровікіна

Американська газета The New York Times проаналізувала, чому російський диктатор Володимир Путін змінив командувача окупаційними військами в Україні, призначивши керівника генштабу Валерія Герасимова замість генерала Сергія Суровікіна.

Герасимов, якого видання називає архітектором вторгнення військ РФ в Україну, переконав намісника Кремля, що його попередник був занадто пасивний.

Однак стратегія генерала Герасимова — це те, що призвело до проблем Росії. Москва все ще не має військ, боєприпасів чи обладнання, які, за словами військових, потрібні їй для масового наступу.

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За словами західних чиновників, відтоді, як Герасимов змінив Суровікіна, який перебував на цій посаді лише три місяці, російське військове керівництво зосередилося на тактичних питаннях. Наприклад, чи повинні війська пересуватися цивільними транспортними засобами і небезпеці використання ними мобільних телефонів.

Але хоча ці питання турбують військовослужбовців, немає жодних доказів того, що армія РФ розпочала вирішувати свої фундаментальні проблеми, як нестача боєприпасів і добре навчені війська.

У Вашингтоні кажуть, що кількість російських генералів, які були звільнені або понижені на посадах за останні 11 місяців війни налічує дев’ять осіб.

— Це схоже на телевізійне реаліті-шоу. Я вважаю, що більш показовим є те, що росіяни досі не зрозуміли, як вони збираються керувати боєм, і я вважаю, що дисфункція серед російських командувачів є досить глибокою, — сказав заступник міністра оборони США з питань політики Колін Х. Кал.

Аналітики зазначають, що російським військам не вдалося досягти низки поставлених цілей: захопити столицю Київ, президент Володимир Зеленський досі при владі, Україна має тісніші зв’язки із Заходом, ніж будь-коли, і попри ознаки деяких “тріщин”, НАТО залишається єдиним. Навіть найбільш мінімалістична мета Росії – захоплення всього східного регіону Донбасу залишається недосяжною.

Щоб виправити це Путін звернувся не до кого іншого, як до Герасимова. Вважалося, що протягом 10 років генерал Герасимов працював над модернізацією російських збройних сил як начальник генштабу. Він вивчав нещасні випадки американців в Афганістані, Іраку, Сирії, колишній Югославії та Лівії, і прагнув включити ці знання в плани.

Але докази цих зусиль ще не з’явилися на полі бою в Україні. 67-річний генерал Герасимов має протиріччя, характерні для високопоставлених російських лідерів. На початку минулого року він сказав західним чиновникам, що Росія не має наміру вторгатися в Україну, але через кілька тижнів російські війська перетнули кордон.

У рідкісних публічних коментарях, імітуючи пропаганду Путіна, Герасимов зображував Росію як жертву західної агресії, не пояснюючи своєї стратегії нейтралізації ймовірної “загрози”.

Але війна в Україні вимагала іншого маневру: наступальних походів великої кількості сухопутних сил, які діяли в різних районах з метою захоплення землі. Там генерал Герасимов був неефективним.

У грудні американські високопосадовці передбачили, що Герасимов і Шойгу спробують відновити свій контроль над військовими на тлі інтенсивної боротьби за прихильність Путіна. У січні вони провернули відповідний маневр та понизили Суровікіна у посаді.

Співрозмовники сказали газеті, що Герасимов і Шойгу “атакували позицію” Суровікіна і запропонували повернутися до гіпернаступу з потенційною початковою метою взяття Краматорська.

Ця пропозиція збіглася з позицією Путіна, який, як і раніше, прагне захопити Донбас та навіть Київ. Тому на Заході зростають очікування, що Герасимов буде перебувати під величезним тиском, щоб провести успішний наступ цієї весни. Британський політолог Марк Галеотті, коментуючи нову посаду Герасимова, зазначив, що вбачає у цьому чергові “нереалістичні очікування Путіна”.

Фото: Kremlin