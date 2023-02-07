Лютий, 07 в 11:35

У Нижньогородській області Росії горить нафтобаза Лукойлу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, горить одна з колон із бензином. Пожежі надано третій рівень складності. Жертв та постраждалих немає.

Зараз дивляться Причиною займання могла стати розгерметизація колони з нафтопродуктом. Хмари чорного густого диму підіймаються на кілька десятків метрів, видно і полум’я. 4 лютого в селищі Борисівка Бєлгородської області РФ сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Читайте У російському Бєлгороді пролунав вибух і здійнявся стовп диму Фото: скриншот

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