У Нижньогородській області РФ горить нафтобаза
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У Нижньогородській області Росії горить нафтобаза Лукойлу.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За попередніми даними, горить одна з колон із бензином. Пожежі надано третій рівень складності. Жертв та постраждалих немає.
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Причиною займання могла стати розгерметизація колони з нафтопродуктом.
Хмари чорного густого диму підіймаються на кілька десятків метрів, видно і полум’я.
4 лютого в селищі Борисівка Бєлгородської області РФ сталася масштабна пожежа на нафтобазі.
Фото: скриншот
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