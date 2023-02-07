Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

У Нижньогородській області РФ горить нафтобаза

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Нижньогородській області РФ горить нафтобаза

У Нижньогородській області Росії горить нафтобаза Лукойлу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, горить одна з колон із бензином. Пожежі надано третій рівень складності. Жертв та постраждалих немає.

Зараз дивляться

Причиною займання могла стати розгерметизація колони з нафтопродуктом.

Хмари чорного густого диму підіймаються на кілька десятків метрів, видно і полум’я.

4 лютого в селищі Борисівка Бєлгородської області РФ сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

Читайте
У російському Бєлгороді пролунав вибух і здійнявся стовп диму

Фото: скриншот

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка