Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Нідерландські винищувачі перехопили три військові літаки РФ поблизу Польщі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Су-27
Фото: Depositphotos

Минулої ночі два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили три російські військові літаки, які наблизилися до кордонів Польщі з боку Калінінграда. Це були Іл-20М, відомий також як Кут-А, та два Су-27.

– Два нідерландські F-35 ідентифікували та дистанційно супроводжували три російські військові літаки поблизу Польщі. За даними Міністерства оборони в Гаазі, таке перехоплення (попередження швидкого реагування) було здійснено вперше, – повідомляє NOS.

Фахівець з оборони Гаазького центру стратегічних досліджень Пітер Вейнінг вважає, що російські літаки наблизилися до повітряного простору НАТО з метою розвідки.

У Польщі в лютому і березні перебуватимуть вісім нідерландських F-35 для спостереження за повітряним простором НАТО над Східною Європою.

Зараз дивляться

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи інцидент з перехопленням російських літаків, сказав, що таким чином РФ намагалася перевірити пильність і єдність НАТО.

Тому, на його думку, країна-агресор й надалі вдаватиметься до подібних провокацій, а триватимуть вони до перемоги України у цій війні.

Читайте
У США допускають відправлення винищувачів Україні – FT

Джерело: NOS, PAP.

Теги: , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка