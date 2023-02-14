Нідерландські винищувачі перехопили три військові літаки РФ поблизу Польщі

Лютий, 14 в 14:16

Минулої ночі два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили три російські військові літаки, які наблизилися до кордонів Польщі з боку Калінінграда. Це були Іл-20М, відомий також як Кут-А, та два Су-27.

– Два нідерландські F-35 ідентифікували та дистанційно супроводжували три російські військові літаки поблизу Польщі. За даними Міністерства оборони в Гаазі, таке перехоплення (попередження швидкого реагування) було здійснено вперше, – повідомляє NOS.

Фахівець з оборони Гаазького центру стратегічних досліджень Пітер Вейнінг вважає, що російські літаки наблизилися до повітряного простору НАТО з метою розвідки.

У Польщі в лютому і березні перебуватимуть вісім нідерландських F-35 для спостереження за повітряним простором НАТО над Східною Європою.

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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи інцидент з перехопленням російських літаків, сказав, що таким чином РФ намагалася перевірити пильність і єдність НАТО.

Тому, на його думку, країна-агресор й надалі вдаватиметься до подібних провокацій, а триватимуть вони до перемоги України у цій війні.

Джерело: NOS, PAP.