Американські військові на Близькому Сході можуть розпочати нову масштабну операцію проти Ірану протягом 96 годин, якщо надійде відповідний наказ від президента США Дональда Трампа. У регіоні вже зосереджено достатньо сил для потенційних ударів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників.

США готуються до масштабних ударів по Ірану

За словами джерел телеканалу, нова військова кампанія США може виявитися значно масштабнішою за попередні удари, спрямовані на стримування Ірану та збереження статус-кво.

Зараз дивляться

Як зазначають співрозмовники CNN, цього разу потенційні цілі можуть охоплювати не лише радари, пускові установки та інші об’єкти, які Тегеран здатен швидко відновити, а й енергетичну інфраструктуру, військові об’єкти та ядерні об’єкти Ірану.

— Це буде масштабна операція, — заявив один із американських чиновників.

За оцінками чинних і колишніх представників американської влади, знайомих із внутрішніми обговореннями військового планування, питання полягає радше в термінах можливого рішення Трампа, ніж у самій імовірності нової операції.

Вони припускають, що наказу варто чекати у будь-який момент до кінця року, хоча найімовірнішим сценарієм вважають період після проміжних виборів у США.

Водночас остаточного рішення Трамп поки не ухвалив. Співрозмовники CNN нагадують, що раніше Трамп уже демонстрував готовність до певних кроків, але зрештою відмовлявся від них. Білий дім від коментарів відмовився.

Іран і хусити можуть відповісти на удари США

За даними джерел, останні розвідувальні оцінки США свідчать, що Іран та єменські повстанці-хусити серйозно ставляться до поновлення американських, а також ізраїльських атак.

Якщо Вашингтон і Тель-Авів розпочнуть нову військову кампанію, Тегеран і хусити можуть оперативно завдати ударів у відповідь. Їхніми цілями можуть стати американські військовослужбовці та об’єкти в регіоні і за його межами.

У несекретній записці від 23 жовтня, надісланій директором Національної розвідки Джеєм Клейтоном державному секретарю США Марко Рубіо, йшлося про посилення зусиль Ірану, спрямованих проти американського персоналу.

Водночас американська розвідка поки не вбачає підготовки Іраном превентивних атак, які здатні спровокувати ескалацію.

За інформацією джерел CNN, найближчими днями США можуть непублічно виводити співробітників зі своїх посольств на Близькому Сході. Наразі наказ залишити територію отримало посольство США в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Джерело : CNN

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