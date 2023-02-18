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Факти / Світ / Росія

РФ накопичила 450 літаків і 300 гелікоптерів за 200 км від кордону з Україною – ГУР

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Літаки РФ
Фото: Getty Images

Росія накопичила 450 літаків тактичної авіації і 300 гелікоптерів за 200 км від українського кордону.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Ми маємо інформацію про наявність приблизно 450 літаків тактичної авіації (не стратегічних бомбардувальників) і близько 300 гелікоптерів, половина з них – ударні. Вони розміщені в основному на території Російської Федерації не менше ніж за 200 кілометрів від кордону, зосереджені в різних місцях, але поза межами нашої досяжності, – сказав він.

За його словами, ворожа авіація розташована на такій відстані, щоб не потрапити в зону потенційного 80-кілометрового удару ракетного комплексу HIMARS, який є на озброєнні ЗСУ.

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Юсов вважає, що масований повітряний удар по Києву є малоймовірним. Російська авіація може бути використана для підтримки наступу Кремля на сході України.

– Ці сили можуть бути використані в першу чергу на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення територій Донецької та Луганської областей до кінця березня, – зауважив він.

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Джерело: Kyiv Post

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