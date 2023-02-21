Лютий, 21 в 15:31

Президент РФ Володимир Путін готується до нової війни.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи сьогоднішнє звернення російського диктатора до нації.

– Саме президент Путін розпочав цю імперіалістичну загарбницьку війну. Через рік ми не бачимо жодних ознак того, що він готується до миру. Навпаки, як Путін ясно дав зрозуміти сьогодні, він готується до нової війни. Росія починає нові наступи, мобілізує більше військ і виходить на Північну Корею та Іран, – сказав генсек на пресконференції у Брюсселі.

За словами Столтенберга, Північноатлантичний союз “стурбований тим, що Китай може планувати смертоносну підтримку війни Росії”.

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Також генсек НАТО вкотре наголосив на необхідності терміново надати підтримку Україні.

– Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги як суверенної незалежної нації в Європі. Ключові можливості мають бути досягнуті Україною, перш ніж Росія зможе скористатися моментом, – сказав він.

Столтенберг додав, що під час переговорів з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та верховним представником ЄС Жозепом Боррелем, вони обговорювали нарощування виробництва для продовження підтримки ЗСУ.

– Ми домовилися, що НАТО має допомогти Україні розробити ефективну, прозору та підзвітну систему закупівель. Також ми домовилися скликати зустріч експертів НАТО, ЄС та України, щоб подивитися, що ще ми можемо зробити разом, щоб забезпечити Україну необхідною зброєю, – зазначив він.