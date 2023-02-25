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Факти / Світ / Росія

У Росії могли закінчитися запаси дронів-камікадзе – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Обстріл Черкаської області дронами-камікадзе 2 листопада 2022

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що у росіян могли закінчити запаси ударних дронів, зокрема іранських Shahed.

За даними розвідки, приблизно з 15 лютого 2023 не надходило повідомлень про використання іранських ударних безпілотників.

Раніше Збройні сили України повідомляли про те, що в період з кінця січня до початку лютого 2023 року знищено щонайменше 24 дрони Shahed-136. А на самому початку року вдалося знищити кілька десятків.

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Зараз відсутність запусків цих БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свої поточні запаси й шукатиме можливості їх поповнити.

У британській розвідці вважають, що ударні дрони не показують хороших результатів у знищенні цілей, але Росія їх використовує як пастку, яка може відвернути увагу української системи ППО, наприклад, від російських крилатих ракет.

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Джерело: UK Ministry of Defence

Фото: Кирило Тимошенко

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