У Росії могли закінчитися запаси дронів-камікадзе – британська розвідка

Лютий, 25 в 10:13

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що у росіян могли закінчити запаси ударних дронів, зокрема іранських Shahed.

За даними розвідки, приблизно з 15 лютого 2023 не надходило повідомлень про використання іранських ударних безпілотників.

Раніше Збройні сили України повідомляли про те, що в період з кінця січня до початку лютого 2023 року знищено щонайменше 24 дрони Shahed-136. А на самому початку року вдалося знищити кілька десятків.

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Зараз відсутність запусків цих БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свої поточні запаси й шукатиме можливості їх поповнити.

У британській розвідці вважають, що ударні дрони не показують хороших результатів у знищенні цілей, але Росія їх використовує як пастку, яка може відвернути увагу української системи ППО, наприклад, від російських крилатих ракет.

Джерело: UK Ministry of Defence

Фото: Кирило Тимошенко