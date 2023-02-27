Невичерпність людських ресурсів у РФ для війни в Україні перебільшено – ISW

Лютий, 27 в 11:09

Росія ще наприкінці травня 2022 року почала відчувати нестачу боєздатних сил, що змусило Володимира Путіна обирати між початком кампанії з набору добровольців та непопулярним примусовим призовом до резерву, а після контрнаступу ЗСУ на Харківщині – 21 вересня оголосити часткову мобілізацію.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

– Російські війська почали відходити зі своїх позицій безпосередньо навколо Харкова в середині травня, і, за оцінками ISW, вони відмовилися від наступу на лінії Ізюм-Слов’янськ на користь концентрації сил для захоплення Сєвєродонецька-Лисичанська, – йдеться у зведенні.

За оцінками аналітиків, нездатність РФ вести наступ одночасно на Сєвєродонецьк-Лисичанськ і Слов’янськ свідчила про серйозні обмеження бойової потужності країни-агресора.

Зараз дивляться

І зараз Путін, очевидно, все ще вагається, чи віддавати наказ про додатковий призов до резерву, який готували на початку 2023 року, також він не повернувся до добровільного призову і навряд чи зробить це, вважають в Інституті вивчення війни.

– Теза про нібито безмежність людських ресурсів у РФ – це міф. Путін вже був змушений робити складний вибір, щоб компенсувати жахливі втрати, яких війна завдала російській армії, і він зіткнеться з таким же складним вибором у 2023 році, якщо не відмовиться від своєї рішучості використовувати військову силу, щоб нав’язати свою волю Україні і Заходу, – кажуть аналітики.

На їхню думку, російський диктатор, найімовірніше, піде на цей крок, але втрати для Путіна і Росії від заходів, яких йому доведеться вжити, почнуть швидко зростати.

За оцінками німецької розвідки, Кремль може зібрати по всій Росії для відправлення на війну проти України ще до 1 млн осіб.