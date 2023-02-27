Лютий, 27 в 12:17

Щойно основна частина із 300 тис. мобілізованих резервістів прибула на війну, президент Володимир Путін дозволив міноборони РФ відновити контроль над усіма російськими силами в Україні.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

11 січня 2023 року Путін призначив Валерія Герасимова головнокомандувачем військ РФ в Україні, підпорядкувавши йому Сергія Суровікіна.

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Міноборони РФ почало активно інтегрувати 1-й та 2-й (“ДНР” та “ЛНР”) армійські корпуси в регулярну армію Росії. Також міноборони звільняє довірених осіб, що спричиняє протест в ультранаціоналістичній спільноті.

Міноборони Росії також намагається заборонити угрупованню бойовиків Вагнера отримувати боєприпаси з державних складів та припинило вербування Вагнером ув’язнених. Російське міноборони тепер саме вербує ув’язнених.

Герасимов прибрав “вагнерівців” із Бахмута і почав вводити до цього району російські підрозділи. Крім того, пропагандистські ЗМІ за вказівкою Герасимова мають щодо ПВК Вагнера використовувати евфемізм без згадування назви угруповання.

Повідомляється, що міноборони Росії хоче обмежити діяльність провоєнних блогерів на передовій та запроваджує нові правила оперативної безпеки та дисципліни.