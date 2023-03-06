Чому РФ досі не наважилася купити в Ірану балістичні ракети – FT

Березень, 06 в 15:14

У Кремлі побоюються, що США нададуть Україні ракети дальнього радіусу дії, якщо вони закуплять в Ірану балістичні ракети, пише Financial Times з посиланням на західних чиновників.

Вони кажуть, що Тегеран готовий надавати Москві й безпілотники, і ракети, але вона поки утримується, попри дефіцит високоточної зброї.

Одним із чинників відмови від закупівель, за оцінками країн НАТО, була загроза надання Києву з боку США ракет ATACMS радіусом ураження 300 км, які можуть сягати вглиб територій, контрольованих Росією.

Зараз дивляться

Водночас офіційні особи визнають, що РФ може змінити свою позицію щодо іранських балістичних ракет, оскільки дефіцит власних високоточних боєприпасів стає дедалі гострішим, а внутрішнє виробництво скорочується.

– Росіяни перебувають у скрутному становищі. Їм потрібні ракети, – сказав один із європейських чиновників.

Тегеран і Москва розглядали можливість обміну сучасного російського озброєння на балістичні ракети, але ці переговори зайшли в глухий кут, на думку західних чиновників і аналітиків, частково через потенційні наслідки такої угоди для обох сторін.

Наприкінці лютого Іран заявив про розробку нової крилатої ракети з дальністю ураження 1 650 км.