Окупанти перекидають війська з Білорусі до РФ після проходження навчання – ДПСУ

Березень, 07 в 17:54

Російських військових після проходження підготовки продовжують перекидати з Білорусі на територію РФ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

– На території Республіки Білорусь російські військові проходять підготовку та навчання. Зараз ми фіксуємо передислокацію з Білорусі до Росії тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, тому кількість російських військових на цьому напрямку може дещо змінитись, – сказав він.

Демченко зазначив, що раніше на території Білорусі було близько 9-10 тис. російських окупантів. Українська розвідка та ДПСУ активно стежать за ситуацією з того боку кордону.

Зараз дивляться

Речник наголосив, що наше основне завдання – мати сильну оборону на цьому напрямку і не допустити вторгнення. У зв’язку з цим триває нарощення оборонних позицій як по лінії кордону, так і в прикордонні.

Раніше повідомлялося, що навчання збройних сил Білорусі та Росії на території РБ продовжили щонайменше до 13 березня.