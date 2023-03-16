Березень, 16 в 12:00

У Ростові-на-Дону горить будівля Прикордонної служби ФСБ.

Про це повідомляють місцеві Тelegram-канали.

Як повідомляють очевидці перед пожежею було чути вибух.

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Величезні клуби чорного диму видніються на кілька кілометрів.

Користувачі соцмереж припускають, що хтось з працівників Федеральної служби безпеки міг необачно покурити.



Як повідомляють російські ЗМІ, у будівлі ФСБ могли зберігатися боєприпаси, вибухи тривають.

Нагадаємо, 14 березня в поки що окупованому Сімферополі горів склад. У МНС Росії тоді заявили, що вогонь охопив 1 тис. кв. м.