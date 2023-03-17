Хотів заспокоїти росіян – ISW про нову промову Путіна

Березень, 17 в 9:18

Президент РФ Володимир Путін своєю промовою на з’їзді Російського союзу промисловців і підприємців у Москві 16 березня, імовірно, прагнув заспокоїти росіян.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили в своєму новому зведенні.

Експерти наголошують: очільник Кремля у своєму виступі переконував громадян, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.

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Зокрема, Путін запевняв росіян, що останні вісім місяців російська економіка стабільно зростала після приблизно п’ятивідсоткового скорочення протягом перших місяців російського вторгнення до України.

Президент РФ наголошував, що вдвічі зросли обсяги торгівлі з ринками, що швидко розвиваються.

Очільник Кремля обіцяв, що промисловість РФ значно зросте, бо заповнить ніші західних фірм, які залишили Росію після повномасштабного вторгнення.

На переконання експертів, Путін намагався заспокоїти росіян своїми заявами, оскільки в Кремлі дедалі частіше сигналізують громадянам про те, що війна проти України буде тривалою, а економіка має пристосуватись до дії суворих західних санкцій на невизначений період.

Ще одна мета, яку переслідував президент РФ, полягала в запевненні людей, що виробництво, яке обслуговує війну в Україні, не матиме згубний вплив на решту російської економіки.

В ISW не виключають, що в Кремлі й надалі триматимуться цієї інформаційним лінії, щоб забезпечити умови для тривалої війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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