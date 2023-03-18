Є загроза владі Путіна – розвідка Естонії про вплив Кадирова і Пригожина

Березень, 18 в 19:36

Президент Росії Володимир Путін дозволив бізнесмену та власнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину та голові Чечні Рамзану Кадирову розширити свою владу та набрати більшої популярності серед російської громадськості.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки Естонії.

Зазначається, що наразі вийти на перший план намагається архірадикальна фракція правлячої еліти, водночас навіть колись помірковані високопосадовці стали привертати до себе увагу досить екстремістськими заявами.

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– Їхня поведінка може бути ознакою паніки. Можливо, вони зрозуміли, що війна в Україні була величезною помилкою, яку вже не виправити, і тепер єдиний шлях – продовжити боротьбу, використовуючи все радикальніші методи, – йдеться у матеріалі.

У Службі зовнішньої розвідки Естонії вважають, що така радикалізація політичної еліти може бути частиною плану кремлівського диктатора. Він дозволяє радикалам висловлюватися, щоб продемонструвати, що із його зникненням у влади Росії стане ще більш екстремістська група.

За версією естонської розвідки, Путін хвилюється про те, що помірні політики можуть уявити себе як альтернативу його режиму.

– Щоб запобігти цьому, він змушує силові постаті з раніше помірним іміджем повністю дискредитувати себе радикальними заявами. Один із прикладів – колишній президент Дмитро Медведєв, який колись вважався ліберальним політиком, а зараз погрожує ядерними ударами половині світу, – пояснили у розвідці.

У Службі зовнішньої розвідки припускають, що зростання радикальних настроїв серед керівної еліти може вийти з-під контролю. У якийсь момент Путіну самому може стати важко приборкати ультрарадикалів, натхнених їх зростаючим впливом. Пригожин і Кадиров особливо небезпечні в цьому контексті, адже кожен з них, по суті, має свою приватну армію.