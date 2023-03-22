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Факти / Світ / Росія

Путін не отримав від Сі Цзіньпіна гарантій всеосяжного партнерства – ISW

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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путін Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

За підсумками переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном у Москві російський диктатор Володимир Путін не отримав всеосяжного двостороннього партнерства, на яке сподівався, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– Путін не зміг забезпечити двостороннє партнерство з Китаєм без обмежень, на яке він, ймовірно, сподівався. Путін і Сі підписали спільну заяву РФ і КНР про поглиблення всеосяжного партнерства і стратегічного співробітництва, що вступає в нову еру 21 березня, – наголошують вони.

На думку аналітиків, зобов’язання, взяті Сі і Путіним, “були помітно однобокими”, вказуючи на те, що китайський лідер погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин.

За їхніми словами, Сі похвалив Путіна, підтвердив відданість Китаю РФ у Радбезі ООН і посилив позицію КНР щодо “політичного врегулювання” війни в Україні, але не пішов далі цих заяв, ба більше – навіть не обмовився про наміри надавати підтримку Росії у війні, “окрім розпливчастих дипломатичних запевнень, що, ймовірно, є кроком назад порівняно з тим, чого Путін сподівався домогтися під час переговорів”.

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У ISW вважають, що Путіну, ймовірно, не вдалося заручитися саме тим партнерством, якого він потребує, водночас він назвав ці переговори “дуже змістовними”.

– У такій риториці помітно бракує формулювань, які зазвичай використовуються в дипломатичних заявах, що свідчать про те, що обидві сторони досягли остаточних і предметних домовленостей, – підсумували аналітики.

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Раніше західні ЗМІ писали, що після візиту до Москви, який закінчується сьогодні, 22 березня, лідер КНР Сі Цзіньпін може зателефонувати Володимиру Зеленському.

Джерело: ISW
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