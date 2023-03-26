Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники – Данілов

Березень, 26 в 10:34

Заява президента РФ Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі – це крок до внутрішньої дестабілізації країни.

Про це у своєму Twitter написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він зазначив, що такими діями Кремль взяв Білорусь в ядерні заруки.

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– Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни, максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники, – написав він.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Своє рішення він намагається аргументувати тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

За даними Інституту вивчення війни (ISW) Путін, імовірно, намагався розмістити ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.