Березень, 26 в 18:22

У НАТО розкритикували Москву за “небезпечну та безвідповідальну” ядерну риторику після заяв російського диктатора Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на слова неназваного речника Північноатлантичного союзу.

Зазначається, що НАТО уважно стежить за ситуацією та не бачить жодних змін у ядерній позиції Росії, які б спонукали коригувати позицію країн-членів блоку.

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– Посилання Росії на спільне використання ядерної зброї НАТО є абсолютно оманливим. Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов’язання. Росія постійно порушувала свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у новому договорі про СНО, — сказав речник НАТО у коментарі Reuters.

25 березня Путін заявив, що планує розмістити ядерну зброю у Білорусі нібито на прохання Лукашенка. Своє рішення він намагається аргументувати тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

У зв’язку із заявою Путіна МЗС України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.