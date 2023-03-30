Чому спецслужби РФ провалили план окупації України: доповідь британських аналітиків

Березень, 30 в 12:08

Британські аналітики з Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute) підготували доповідь Попередні уроки неконвенційних операцій Росії під час російсько-української війни, лютий 2022 – лютий 2023 років, у якій проаналізували дії російських спецслужб щодо реалізації планів Кремля окупувати всю Україну.

За їхніми даними, спецслужби РФ почали готуватися до вторгнення в Україну ще в червні 2021 року, і ФСБ вдалося швидко встановити контроль над населенням окупованих районів.

– Очевидно, що російським спецслужбам вдалося завербувати велику агентурну мережу в Україні ще до вторгнення, і що значна частина апарату підтримки залишилася життєздатною після вторгнення, забезпечуючи постійний потік потенційних агентів для російських сил, – йдеться у звіті.

Як зазначає головний автор доповіді Джек Вотлінг, йдеться про щонайменше 800 українських чиновників, яких завербувало ФСБ – деяких добровільно, когось примусом.

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За оцінками британських аналітиків, російським спецслужбам вдалося досягли більшого успіху в Україні, ніж її військовим, які зазнали численних невдач, проте шпигуни теж мали свої промахи, що сприяло провалу планів повної окупації.

– Їхня початкова оцінка перед вторгненням, надана президенту Путіну, полягала в тому, що російські війська будуть зустрінуті з розпростертими обіймами і що уряд у Києві швидко розвалиться. Це виявилося катастрофічною помилкою для Москви, – вважають вони.

Також, на їхню думку, у ФСБ є “системна проблема з перебільшенням своїх успіхів і приховуванням слабкостей перед начальством”.