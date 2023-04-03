Були двічі розгромлені під Вугледаром. Міноборони РФ намагається відновити імідж бригади морської піхоти – британська розвідка

Квітень, 03 в 10:25

Міноборони РФ здійснює цілеспрямовану інформаційну операцію, щоб відновити репутацію бригади, яка стала синонімом нещодавніх невдач Росії в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначено, що протягом березня заходи з відновлення іміджу 155-ї бригади морської піхоти охоплювали:

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одні з найдокладніших із коли-небудь опублікованих російських відеозаписів бойових дій, знятих камерами на шоломах;

візит відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова;

публічні заяви про те, що формування перебуває “в піднесеному настрої з твердою рішучістю досягти поставленої мети”;

фотографії, які демонструють, що цю бригаду переоснащують модифікованими танками.

Як зазначає британська розвідка, насправді, 155 бригаді, ймовірно, надавали статусу непридатної для ведення бойових дій щонайменше двічі за останні шість місяців через участь у тактично помилкових лобових атаках під Вугледаром на Донеччині.

– Спроби російського Міноборони відновити імідж бригади, ймовірно, відображають занепокоєння тим, що її невдачі дедалі частіше пов’язують із вищим військовим керівництвом Росії, – додають британці.

Раніше у Генштабі повідомили, що воїни Збройних сил України за минулу добу відбили понад 70 атак ворога на чотирьох напрямках.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії