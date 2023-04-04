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Факти / Світ / Росія

Білорусь отримала від Росії комплекс Іскандер-М, який може нести ядерні заряди

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Іскандер-М
Фото: Getty Images

Росія передала Білорусі оперативно-тактичний комплекс Іскандер-М. Він може використовувати ракети, як у звичайному, так і в ядерному виконанні.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, з 3 квітня на одному з полігонів Росії нібито стартувало навчання білоруських військових у роботі з цим комплексом.

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Шойгу заявив, що це нібито необхідно для захисту союзної держави.

Крім того, Шойгу заявив, що частина білоруських літаків штурмової авіації вже “отримали здатність завдавати ударів по об’єктах супротивника засобами поразки в ядерному оснащенні”.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ планує розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

За словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, розміщення ядерної зброї на території РБ – це нібито його ініціатива.

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