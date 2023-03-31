Лукашенко заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі його ініціатива

Березень, 31 в 14:55

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розміщення ядерної зброї на території РБ – це його ініціатива. Він заявив, що це не залякування і не шантаж, а можливість “убезпечити білоруську державу”.

Це він озвучив у “посланні до білоруського народу та Національних зборів”, передає тамтешнє держінформагентство БелТА.

— В обставинах, що складаються, і військово-політичній обстановці навколо нашої країни я настійно активізував переговори із президентом Росії щодо повернення до Білорусі ядерної зброї. Саме щодо повернення ядерної зброї, яка була виведена. Результат відомий. Я не намагаюся когось залякувати, шантажувати! Я хочу убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу, – сказав Лукашенко.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ планує розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

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Раніше у лютому цього року, диктатор оголосив про призупинення участі Москви у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь зі США (ДСНО), хоча у положенні цього документа немає пункту про “призупинення”.

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Джерело: БелТА