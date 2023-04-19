Назвала Зеленського гарною людиною: суд Москви оштрафував пенсіонерку

У Москві за “дискредитацію” російської армії оштрафували 70-річну жінку. Про це повідомляє Telegram-канал Інформаційний спротив.

Зазначається, що жінка, яку звати Ольга Слегіна, в особистій бесіді похвалила президента України Володимира Зеленського.

За це московський Щербинський суд оштрафував пенсіонерку на 40 тис. рублів.

Сам інцидент трапився у грудні 2022 року, коли вона відпочивала у санаторії Нальчика (столиця Кабардино-Балкарії). Під час вечері у їдальні вона приєдналася до розмови про те, як вимовляється слово “паляниця”. Потім літня пані поцікавилася у сусіда, за кого він у війні в Україні.

Коли до столу підійшла офіціантка, Ольга запитала у неї, на чиєму боці вона. Після того, як працівниця їдальні обізвала українського президента, пенсіонерка сказала, що Зеленський – гарна людина “з хорошим почуттям гумору, всі раніше сміялися з його жартів”.

Також жінка поцікавилася, чи кричать у Нальчику Слава Україні, як у Москві.

Після цього до Слегіної підійшов чоловік у цивільному та заявив, що троє людей поскаржилися на неї за те, що вона зробила комплімент Володимиру Зеленському.

Джерело: Інформаційний спротив

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