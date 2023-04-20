Російський важкий атомний ракетний крейсер Петро Великий, який водночас є флагманом Північного флоту РФ, може бути виведений зі складу ВМФ Росії через надто високі витрати на модернізацію.

Про це пише російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на джерело у військово-морській сфері.

– Наразі виведення Петра Великого з бойового складу ВМФ в опрацюванні. Схоже, досвід ремонту і модернізації однотипного ВАРК Адмірал Нахімов показав, що це дуже затратно, – сказав він.

За даними держінформагентства РФ, частина екіпажу Петра Великого вже перейшла на службу до Адмірала Нахімова, де проводиться модернізація.

Крім того, ТАСС повідомляє, що ім’я важкого атомного ракетного крейсера Петро Великий після його виведення зі складу ВМФ РФ отримає стратегічний атомний підводний ракетоносець Борей-А.

Інші російські пропагандистські ЗМІ спростовують інформацію щодо виведення флагмана зі складу ВМФ.

Довідково: Петро Великий – важкий атомний ракетний крейсер ВМФ РФ. Четвертий за рахунком і єдиний, що перебуває в бойовому строю, корабель. Екіпаж крейсера складає 744 людини.

Петро Великий має можливість ураження великих надводних цілей і захисту морських з’єднань від атак з повітря і підводних човнів. Корабель оснащений ударними крилатими ракетами, здатними вражати цілі на відстані до 625 кілометрів.

Крейсер Петро Великий спустили на воду ще у 1989 році, але через не повністю завершений проєкт корабля його добудовували ще 9 років, тому в стрій флоту РФ Петро Великий був введений лише у 1998 році.

Раніше, 10 квітня, видання Defense express повідомляло, що в Росії збирались поставити 80 Калібрів чи 40 Цирконів на крейсер Петро Великий, але корабель був не в найкращому стані та “ржавів біля причалу”.

Фото: Defense express

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