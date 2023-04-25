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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ заявила, що перекинула в Україну “новітні танки” Т-14 Армата – що відомо

Т-14 Армата
Фото: Depositphotos

У Росії заявили, що почали використовувати свої нові бойові танки Т-14 Армата на фронті. Про це пише Sky News з посиланням на пропагандистів із РФ.

Зазначається, що ці машини були оснащені додатковим захистом, а екіпажі пройшли “бойове злагодження” на полігонах.

– Сьогодні вони вперше були використані на війні після того, як Кремль замовив виробництво 2 300 таких танків, – пише Sky.

Танк Т-14 має безпілотну башту, а екіпаж дистанційно керує озброєнням з “ізольованої броньованої капсули, розташованої в передній частині корпусу”.

Він може розвивати максимальну швидкість 80 км/год по шосе.

Що не так із танками Т-14?

Видання нагадує, що у січні поточного року британські військові повідомляли, що будь-яке розгортання Т-14, ймовірно, буде “рішенням із високим ступенем ризику” для Росії, яке буде ухвалено передусім у пропагандистських цілях.

Британські військові вказували, що російські командири навряд чи довірятимуть цій машині в бою і тут більше йдеться про виробництво, ймовірно, кількістю лише в кілька десятків.

У грудні корпорація Ростех почала виробництво близько 40 танків, постачання яких очікувалося після 2023 року.

Журналісти звертають увагу, що 11 років розробки цих танків супроводжувалися затримками, скороченням запланованого розміру автопарку та повідомленнями про проблеми з виробництвом.

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Джерело: Sky Sports
Війна в Україні, Російська агресія, Російська пропаганда, Росія
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