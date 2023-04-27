Путін хоче набрати для війни понад 415 тис. контрактників у 2023 році – документи ЦРУ

Російські чиновники намагаються залучити сотні тисяч військових для участі у війні в Україні, але побоюються громадського гніву.

Як пише The Washington Post із посиланням на секретні документи розвідки США, плани вербування, які просувають військові керівники РФ, викликають тривогу серед інших урядовців, які стурбовані ростом нестачі робочої сили в цивільному секторі.

У середині лютого диктатор Володимир Путін нібито підтримав пропозицію своїх військових “тихо набрати” 400 тис. додаткових військових протягом 2023 року для війни в Україні.

У документі, віднесеному до категорії щоденних розвідувальних зведень ЦРУ, зазначено, що інформація ґрунтується на “звіті сигнальної розвідки”, тобто вона була отримана шляхом перехоплення або підслуховування розмов російських військових чиновників.

За оцінками західних розвідок, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року силами близько 150 тис. осіб. Під час “часткової мобілізації” минулої осені було призвано понад 300 тис., а ще 50 тис., вважається, воюють у складі терористичної ПВК Вагнера.

Згідно з витоком документів, за оцінками США, Росія втратила від 189 500 до 223 000 осіб, з яких до 43 тисяч – вбитими.

Газета пише, що потреба в додаткових військах ризикує відштовхнути російську громадськість і ще більше дестабілізувати економіку країни, яка вже перебуває під тиском західних санкцій, експортного контролю та інших каральних заходів. Також нагадують, що часткова мобілізація минулої осені спричинила масовий відтік чоловіків призовного віку за кордон.

Ще в одному документі йдеться, для того, щоб захистити Путіна від негативної реакції і нівелювати громадське невдоволення діями Кремля, нинішні плани передбачають залучення регіональних губернаторів до організації призовних кампаній, а також продовження залучення чоловіків з російських в’язниць.

Окремо від мети завербувати 400 тис. чоловіків для участі у війні цього року, в оновленій інформації ЦРУ йдеться про те, що чиновники Міноборони Росії “повідомили про підтриманий Путіним план” завербувати понад 415 тис. контрактників у 2023 році.

У документі зазначається, що проти плану виступили деякі російські економічні чиновники, стурбовані потенційним впливом на цивільну робочу силу.

Через війну в Україні Росія зіткнулася з найбільшим за останні 20 років дефіцитом робочої сили. Про це свідчать аналізи Центрального банку та Інституту економічної політики ім. Гайдара.

Джерело : The Washington Post

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