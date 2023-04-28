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Росія
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія скасовує Військову олімпіаду-2023 через великі втрати в Україні

Армійські ігри Росія
Фото: Getty Images

Російська Федерація була змушена скасувати змагання з “танкового біатлону” через великі втрати у війні проти України, як самих танків, так і танкістів.  

Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії.

У зведенні зазначається, що минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні Армійські міжнародні ігри в Росії у 2023 році не відбудуться. Ігри, заявлені як “Військова олімпіада”, їх ще називають “танковий біатлон”, символізують спробу Росії повернути збройні сили основою масової культури.

– Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні Міноборони Росії стурбоване тим, що нестача танків, танкістів та іншого кваліфікованого персоналу поставить під загрозу звичайне домінування російської команди у таблиці медалей, – зазначають у британському відомстві.

Також, за даними британської розвідки, припускають, що Росія, швидше за все, скасувала ігри тому, що побоюється, що у воєнний час цей захід буде сприйнятий як несерйозний. Російські націоналістичні коментатори, зокрема колишній офіцер розвідки Ігор Гіркін, люто критикували Міністерство оборони Росії у 2022 році.

Нагадаємо, британські розвідники вважають, що статистика втрат РФ впала через провал зимового наступу росіян та зосередженість окупантів на підготовці до контрнаступу Збройних сил України.

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Британія, Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
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