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Росія
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Через активність російських субмарин у Чорному морі знайдено понад сотню загиблих дельфінів – науковець

Кораблі РФ

Протягом квітня зареєстровано понад сотню загиблих дельфінів поблизу окупованого Криму, а також неподалік російських міст, таких, як Новоросійськ, Сочі, Геленджик та Анапа.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку Тузлівські лимани Іван Русєв.

Він зазначив, що серед тварин є й контужені, з симптомами ураження військовими сонарами.

За словами Русєва, багато серед загиблих дельфінів виду афаліна, хоча у минулому році домінували азовки та білобочки.

Він додав, що за даними російських джерел, тільки на узбережжі окупованого Криму з січня вже було нараховано 77 загиблих китоподібних.

– І якщо зараз тільки зареєстрованих уже більш ніж 100 загиблих тварин, то фактична їх загибель набагато більша і, згідно з науковими розрахунками, становить понад 1000, – вказує науковець.

Русєв наголосив, що наразі головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських тварин є активність субмарин і надводних човнів РФ.

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Джерело: Іван Русєв

Дельфін, Крим, Росія, Чорне море
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