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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У РФ багато сил хочуть його фізично усунути: Буданов про Пригожина

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

У Росії багато хто хоче фізично усунути ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, тому його політичне майбутнє пов’язане з виживанням.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Yahoo News.

— Його політичне майбутнє безпосередньо пов’язане з його фізичним виживанням, тому що в РФ занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці – це питання життя і смерті, – сказав Буданов.

Порівнюючи вагнерівців та регулярні російські війська, Буданов сказав, що найманці “кухаря” Путіна мають значно кращу підготовку.

Однак він додав, що вагнерівці зазнають величезних втрат, оскільки Пригожин використовує своїх бойовиків для ведення політичної кампанії.

Наприкінці квітня Пригожин пригрозив Кремлю вивести своїх найманців з Бахмута на Донеччині. В Інституті вивчення війни вважають, що він побоюється контратак українських військових.

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Джерело: Yahoo News

Війна в Україні, Кирило Буданов, ПВК Вагнера, Росія
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