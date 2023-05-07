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У російському Новосибірську на авіазаводі виявили невідомий дрон
У російському Новосибірську на території авіаційного заводу імені Чкалова знайшли невідомий квадрокоптер із камерою.
Про це повідомляють російські ЗМІ та пропагандистські Telegram-канали.
Завод ім. В.П. Чкалова входить до холдингу Сухой. Там виготовляють елементи до бомбардувальників Су-24. Безпілотник знайшли недалеко від в’їзду на підприємство.
Повідомляється, що на корпусі дрона скотчем було закріплено додаткову батарею, вибухівки не знайшли.
Зараз розшукують власника дрона.
Нагадаємо, що наприкінці квітня у російській Пермі сталася пожежа на заводі, який займається виробництвом артилерійських і реактивних систем залпового вогню.
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