У російському Новосибірську на авіазаводі виявили невідомий дрон

У російському Новосибірську на території авіаційного заводу імені Чкалова знайшли невідомий квадрокоптер із камерою.

Про це повідомляють російські ЗМІ та пропагандистські Telegram-канали.

Завод ім. В.П. Чкалова входить до холдингу Сухой. Там виготовляють елементи до бомбардувальників Су-24. Безпілотник знайшли недалеко від в’їзду на підприємство.

Повідомляється, що на корпусі дрона скотчем було закріплено додаткову батарею, вибухівки не знайшли.

Зараз розшукують власника дрона.

Нагадаємо, що наприкінці квітня у російській Пермі сталася пожежа на заводі, який займається виробництвом артилерійських і реактивних систем залпового вогню.

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