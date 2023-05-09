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Валентина Летяк, редакторка стрічки

”День перемоги”, що пожирає розум: реакція ОП на 9 травня по-російськи

“День перемоги”, що пожирає розум: реакція ОП на 9 травня по-російськи
Фото: Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що таке “9 травня по-російськи”, коментуючи парад у Москві до так званого Дня перемоги.

– Що то було? Паніка, примітивізм, класичне афективне самовиправдання агресора: “Мене змусили вбивати, ґвалтувати, мародерити”. Саме таким є сьогодні Путін – людина, яка остаточно “вбила” Росію як імперію, спробу реанімувати СРСР і “День перемоги”, що пожирає розум… Банальні повтори штампів (брехливого алармістського типу “На нас напали!”) на тлі тотальної могилізації регіонів явно неконкурентної та варварської країни РФ – ось що таке “9 травня по-російськи”, – наголосив Подоляк.

За його словами, російський диктатор став ідеальною ілюстрацією того, що таке “розщеплення свідомості” з підручників із психоаналізу – вигадав свій віртуальний світ, уявив себе великим геополітичним стратегом із “другою армією світу”, розвʼязавши масштабну війну з масовими вбивствами цивільних, примусовими депортаціями і руйнуванням міста, а тепер “отримує по зубах і виє про те, як на нього віроломно напали”.

– Але… Інформаційна ера. Усе під софітами. У прямому етері. Війну розв’язала виключно мракобісна Росія, яка охоче, наввипередки і з насолодою очолює міжнародний тероризм…, – додав радник голови ОП.

Тому, як зазначив Подоляк, росіянам доведеться навчитися платити за рахунками, попри те, що десятиліттями РФ звикала до безкарності.

Парад? Ні. Тільки морок. Нині Росію поглинає паніка та фатальний сценарій. Людям, яких Путін затягнув у вигаданий шизофренічний світ “неоімперії”, доведеться повернутися в реальність і заплатити з власної кишені за десятиліття байдужості та толерантності до зла. І це добре, – підсумував він.

У Москві 9 травня відбувся парад, на якому не було літаків, а з танків на Червону площу виїхав лише музейний Т-34.

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9 Травня, Війна в Україні, Михайло Подоляк, Москва, Офіс президента, Парад
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