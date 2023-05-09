”День перемоги”, що пожирає розум: реакція ОП на 9 травня по-російськи

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що таке “9 травня по-російськи”, коментуючи парад у Москві до так званого Дня перемоги.

– Що то було? Паніка, примітивізм, класичне афективне самовиправдання агресора: “Мене змусили вбивати, ґвалтувати, мародерити”. Саме таким є сьогодні Путін – людина, яка остаточно “вбила” Росію як імперію, спробу реанімувати СРСР і “День перемоги”, що пожирає розум… Банальні повтори штампів (брехливого алармістського типу “На нас напали!”) на тлі тотальної могилізації регіонів явно неконкурентної та варварської країни РФ – ось що таке “9 травня по-російськи”, – наголосив Подоляк.

За його словами, російський диктатор став ідеальною ілюстрацією того, що таке “розщеплення свідомості” з підручників із психоаналізу – вигадав свій віртуальний світ, уявив себе великим геополітичним стратегом із “другою армією світу”, розвʼязавши масштабну війну з масовими вбивствами цивільних, примусовими депортаціями і руйнуванням міста, а тепер “отримує по зубах і виє про те, як на нього віроломно напали”.

– Але… Інформаційна ера. Усе під софітами. У прямому етері. Війну розв’язала виключно мракобісна Росія, яка охоче, наввипередки і з насолодою очолює міжнародний тероризм…, – додав радник голови ОП.

Тому, як зазначив Подоляк, росіянам доведеться навчитися платити за рахунками, попри те, що десятиліттями РФ звикала до безкарності.

– Парад? Ні. Тільки морок. Нині Росію поглинає паніка та фатальний сценарій. Людям, яких Путін затягнув у вигаданий шизофренічний світ “неоімперії”, доведеться повернутися в реальність і заплатити з власної кишені за десятиліття байдужості та толерантності до зла. І це добре, – підсумував він.

У Москві 9 травня відбувся парад, на якому не було літаків, а з танків на Червону площу виїхав лише музейний Т-34.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.