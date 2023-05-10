У Кремлі побоялись вивести на парад більше бронетехніки – розвідка Британії
Парад на Червоній площі в Москві 9 травня продемонстрував проблеми з технікою та стратегічним зв’язком російської армії за майже 15 місяців із початку повномасштабної війни проти України.
Про це 10 травня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.
Згідно з наявними даними, у параді взяли участь понад 8 тис. військовослужбовців.
Однак більшість із них це були допоміжні, воєнізовані сили та курсанти з військових навчальних закладів.
– Єдиним особовим складом розгорнутих формувань регулярних військ був контингент залізничних військ та військової поліції, – зазначають у британській розвідці.
Єдиним танком на параді був старовинний парадний танк Т-34.
У британському оборонному відомстві вважають, що, попри значні втрати в Україні, Росія могла б залучити більше бронетехніки.
Однак, російська влада, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, імовірно, утрималася від цього, щоб не наражатися на критику росіян, що паради для влади РФ важливіші, ніж бойові дії.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: сайт президента Росії
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