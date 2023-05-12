У розвідці вважають, що у параді 9 травня брав участь несправжній Путін

У параді на Червоній площі у Москві з нагоди 9 травня брав участь чоловік, схожий на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в телеефірі FreeДом.

На запитання, чи були у розвідників підозри, що на параді був присутнім несправжній Путін, Юсов відповів:

– Це не підозри. Це інформація. Участь у параді брала людина, схожа на Путіна, – сказав Юсов.

Коментуючи відвідини параду з боку лідерів кількох країн, він сказав, що вони прибули не так прикрити людину, схожу на Путіна, як інших учасників процесії, “які на трибуні хвилювалися за свої життя”.

– Але всі ворожі ІПСО щодо того, що Україна готує удари по Кремлю в цей день, не підтвердилися. Можна сказати, що певною мірою, цей псевдопарад відбувся під контролем українських Сил безпеки і оборони, – додав Юсов.

Нещодавно секретар РНБО України Олексій Данілов назвав заручниками лідерів країн, які приїхали на парад до Путіна. Він зазначив, що це найкоротший парад від першого проведеного після перемоги у Другій світовій війні.

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