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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У розвідці вважають, що у параді 9 травня брав участь несправжній Путін

путін на параді у москві

У параді на Червоній площі у Москві з нагоди 9 травня брав участь чоловік, схожий на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в телеефірі FreeДом.

На запитання, чи були у розвідників підозри, що на параді був присутнім несправжній Путін, Юсов відповів:

Це не підозри. Це інформація. Участь у параді брала людина, схожа на Путіна, – сказав Юсов.

Коментуючи відвідини параду з боку лідерів кількох країн, він сказав, що вони прибули не так прикрити людину, схожу на Путіна, як інших учасників процесії, “які на трибуні хвилювалися за свої життя”.

Але всі ворожі ІПСО щодо того, що Україна готує удари по Кремлю в цей день, не підтвердилися. Можна сказати, що певною мірою, цей псевдопарад відбувся під контролем українських Сил безпеки і оборони, – додав Юсов.

Нещодавно секретар РНБО України Олексій Данілов назвав заручниками лідерів країн, які приїхали на парад до Путіна. Він зазначив, що це найкоротший парад від першого проведеного після перемоги у Другій світовій війні.

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