Є поранені: росЗМІ повідомляють про атаку дрона на будівлю ФСБ у Курській області
У Курській області Росії дрон скинув на будівлю управління ФСБ три боєприпаси, є поранені.
Про це пишуть російські ЗМІ та пропагандистські Telegram-канали.
Повідомляється, що інцидент стався близько 23:00 у понеділок, 15 травня, в селищі Глушково. Це недалеко від державного кордону.
Повідомляється, що на будівлю прикордонного управління Федеральної служби безпеки по Курській області нібито український безпілотник скинув три боєприпаси.
У результаті п’ять прикордонників дістали поранення, їх госпіталізували. У всіх постраждалих осколкові поранення.
Фото: Google Maps
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