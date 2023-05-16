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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Є поранені: росЗМІ повідомляють про атаку дрона на будівлю ФСБ у Курській області

Є поранені: росЗМІ повідомляють про атаку дрона на будівлю ФСБ у Курській області

У Курській області Росії дрон скинув на будівлю управління ФСБ три боєприпаси, є поранені.

Про це пишуть російські ЗМІ та пропагандистські Telegram-канали.

Повідомляється, що інцидент стався близько 23:00 у понеділок, 15 травня, в селищі Глушково. Це недалеко від державного кордону.

Повідомляється, що на будівлю прикордонного управління Федеральної служби безпеки по Курській області нібито український безпілотник скинув три боєприпаси.

У результаті п’ять прикордонників дістали поранення, їх госпіталізували. У всіх постраждалих осколкові поранення.

Фото: Google Maps

Вибух, Дрони, Курськ, Росія, ФСБ
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