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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель із чотирма Калібрами – ВМС ЗСУ

російська підводна лодка
Фото: Pixabay

Станом на ранок 20 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожих кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет Калібр. Загальний залп до чотирьох ракет.

Про це повідомляє пресцентр Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні — до семи ворожих кораблів, з них – один носій Калібрів, загальний залп до чотирьох ракет.

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 39 суден, із них 13 продовжили рух із протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 16 суден, із них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше в розвідці Міноборони Великої Британії повідомили, що вибухи поблизу Бахчисарая в Криму, коли вісім вагонів зійшли з рейок, заблокували єдину залізничну колію до порту Севастополя, де базується ЧФ Росії.

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Корабель, Ракетні удари Росії, Чорне море
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