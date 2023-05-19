Вибухи на залізниці в Криму позначаться на постачанні Калібрів – розвідка Британії

Нові вибухи на об’єктах інфраструктури у поки що окупованому Криму ще більше посилюватимуть стурбованість Кремля через неспроможність їх захистити.

Таку заяву зробили в розвідці Міноборони Великої Британії 19 травня після вчорашніх вибухів поблизу Бахчисарая, коли вісім вагонів, зійшовши з рейок, заблокували єдину залізничну колію до порту Севастополя, де базується Чорноморський флот Росії.

– Півострів має життєво важливе психологічне та матеріально-технічне значення для сприяння війни Росії проти України, – наголошують британські розвідники.

У британському оборонному відомстві певні: хоч РФ і негайно почала ремонтувати колію, такі інциденти можуть, зокрема, перервати постачання озброєння, наприклад, крилатих ракет типу Калібр до Чорноморського флоту РФ.

Зауважимо, що зранку 18 травня у тимчасово окупованому Криму під час вибуху на залізниці з рейок зійшли вісім вагонів із зерном.

П’ять із них перекинулися.

Цим шляхом загарбники перевозили не лише зерно, а й зброю, боєкомплект, бронетехніку та всі інші засоби, які використовуються для війни проти України.

На переконання представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, “цілком природно, що колії не витримали, стомились і певний час не функціонуватимуть”.

Окупаційне керівництво залізниці заявило, що інцидент стався через “втручання сторонніх осіб”.

Очільник окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов запевнив, що вже до вечора росіянам вдалось відновити технічний рух на пошкодженій ділянці.

А вже 19 травня там нібито мали почати курсувати вантажні та пасажирські поїзди.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня в Джанкої прогриміли потужні вибухи.

Потім у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що в цей час на півночі тимчасово окупованого Криму під час транспортування залізницею було знищено російські крилаті ракети Калібр НК.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 450-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Радіо Свобода

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