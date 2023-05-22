У Москві авто патріарха РПЦ Кирила потрапило в ДТП: що відомо

Сьогодні вранці в Москві люксовий автомобіль Aurus, який закріплений за патріархом Російської православної церкви Кирилом, потрапив у ДТП.

Про це повідомляють російські ЗМІ та пропагандистські Telegram-канали.

ДТП сталася на перетині проспекту Миру і Больнічного провулка в центрі Москви. Авто патріарха РПЦ врізалося в Volvo, що виїжджало з провулка.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, внаслідок ДТП постраждала одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася.

Канал незалежних журналістів ASTRA опублікував фото і відео з місця події.

Хто перебував в автомобілі Aurus поки що не повідомляється. Коментарів від російської влади немає.

Очільник РПЦ Кирило відкрито підтримує війну в Україні та “благословляє” російських військових на знищення українських міст та вбивства людей.

26 квітня стало відомо, що Чехія ввела санкції проти патріарха РПЦ Кирила.

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