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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Москві авто патріарха РПЦ Кирила потрапило в ДТП: що відомо

Путін і патріарх Кирил
Фото: Getty Images

Сьогодні вранці в Москві люксовий автомобіль Aurus, який закріплений за патріархом Російської православної церкви Кирилом, потрапив у ДТП.

Про це повідомляють російські ЗМІ та пропагандистські Telegram-канали.

ДТП сталася на перетині проспекту Миру і Больнічного провулка в центрі Москви. Авто патріарха РПЦ врізалося в Volvo, що виїжджало з провулка.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, внаслідок ДТП постраждала одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася.

Канал незалежних журналістів ASTRA опублікував фото і відео з місця події.

Хто перебував в автомобілі Aurus поки що не повідомляється. Коментарів від російської влади немає.

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Очільник РПЦ Кирило відкрито підтримує війну в Україні та “благословляє” російських військових на знищення українських міст та вбивства людей.

26 квітня стало відомо, що Чехія ввела санкції проти патріарха РПЦ Кирила.

ДТП, Москва, Патріарх Кирил, РПЦ
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