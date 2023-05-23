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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ситуація в Бєлгородській області стала для росіян потрясінням – ISW про паніку в РФ

Бєлгород

Ситуація в Бєлгородській області стала для інфопростору РФ справжнім потрясінням.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили у своєму зведенні.

Російський інформаційний простір, за спостереженням американських експертів, відреагував із такою ж панікою та неузгодженістю, яку він схильний демонструвати під час схожих інформаційних потрясінь.

Як реагували в РФ на обстріли та бої в Бєлгородській області

Одні військові блогери зациклилися на тому, що Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон Свобода Росії (ЛСР) сформований здебільшого з росіян.

Блогери активно називали їх зрадниками Росії та безпідставно звинувачували у співпраці з ГУР, наголошують аналітики ISW.

Ще кілька російських блогерів припустили, що атака була “цілеспрямованою інформаційною операцією, щоб відвернути увагу від “нещодавнього захоплення Бахмута Росією” та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні потенційного українського контрнаступу”.

Бойовик Ігор Гіркін нагадав про свої передбачення, що такі “рейди через кордон” можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії”.

Власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин вирішив скористатися інцидентом, щоби звинуватити російський уряд та його бюрократичну бездіяльність “у сприянні атаці та розкритикував Міноборони Росії за неспроможність зміцнити російські кордони й захистити Росію”.

– Припущення, що силам РДК вдалося пробити оборонну лінію, свідчить про слабкість таких укріплень. Принаймні, вони не повністю укомплектовані гарно підготовленими й оснащеними солдатами, – вважають в ISW.

Тож, додають аналітики Інституту вивчення війни, той факт, що російські блогери у відповідь на ситуацію в Бєлгородській області продемонстрували різний рівень занепокоєння, тривоги та гніву, не згуртувавшись навколо однієї відповіді, насамперед свідчить про те, що атака застала їх зненацька.

Бєлгород, Війна в Україні, Російська агресія, РФ
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