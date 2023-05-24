Підрозділи зазнали незначних втрат: NYT повідомив деталі операції у Бєлгородській області

Українські військові не заходили на територію Росії під час операції у Бєлгородській області, російські добровольці зазнали незначних втрат.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, українські військові здебільшого діяли як підтримка, захищаючи кордон України у цьому районі на випадок російської контратаки. Водночас жоден боєць ЗСУ не заходив на територію Росії.

Чиновник також зазначив, що втрати в частинах, які брали участь в операції, є, але недостатні, щоб позначитися на їхній боєздатності. Інших подробиць посадовець не повідомив.

22 травня підрозділи РДК та ЛСР увійшли з бронетехнікою на територію Бєлгородської області.

В результаті дій російських підрозділів, які налаштовані ворожо до влади в Кремлі, був знищений один з прикордонних пунктів та “звільнено населені пунктів Козинка та Гора-Поділ”. Також повідомлялось про бої за населений пункт Грайворон.

Джерело : NYT

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.