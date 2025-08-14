Укр Рус
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

О котрій відбудеться зустріч Путіна і Трампа: час та місце

Путін Трамп
Фото: Факти ICTV

Президент США Дональд Трамп проведе особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним уперше від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Факти ICTV розповідають, що відомо про місце та час зустрічі Трампа і Путіна.

Коли та де відбудеться зустріч Путіна і Трампа

Переговори Трампа і Путіна відбудуться на американській військовій базі Елмендорф – Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска. За даними CNN, це місце відповідає необхідним вимогам безпеки.

Про місце та час зустрічі повідомив сам Трамп, а Кремль підтвердив домовленість.

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, американський президент прибуде до Анкориджа у п’ятницю вранці. Початок переговорів заплановано о 22:30 за київським часом.

О котрій зустріч Путіна і Трампа: час та місце Фото 1

Анкоридж, Аляска на карті. Фото: Факти ICTV

Спершу відбудеться зустріч тет-а-тет із перекладачами, після чого – розмова у розширеному форматі.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав Аляску нібито логічним місцем для переговорів, хоча раніше розглядалися Об’єднані Арабські Емірати.

До складу російської делегації увійдуть міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков, міністр оборони РФ Андрій Білоусов, міністр фінансів РФ Антон Силуанов та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Трамп Путін

Пов'язані теми:

АляскаВійна в УкраїніДональд ТрампПутінСША-Росія
