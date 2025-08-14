О котрій відбудеться зустріч Путіна і Трампа: час та місце

Президент США Дональд Трамп проведе особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним уперше від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Факти ICTV розповідають, що відомо про місце та час зустрічі Трампа і Путіна.

Коли та де відбудеться зустріч Путіна і Трампа

Переговори Трампа і Путіна відбудуться на американській військовій базі Елмендорф – Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска. За даними CNN, це місце відповідає необхідним вимогам безпеки.

Про місце та час зустрічі повідомив сам Трамп, а Кремль підтвердив домовленість.

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, американський президент прибуде до Анкориджа у п’ятницю вранці. Початок переговорів заплановано о 22:30 за київським часом.

Спершу відбудеться зустріч тет-а-тет із перекладачами, після чого – розмова у розширеному форматі.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав Аляску нібито логічним місцем для переговорів, хоча раніше розглядалися Об’єднані Арабські Емірати.

До складу російської делегації увійдуть міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков, міністр оборони РФ Андрій Білоусов, міністр фінансів РФ Антон Силуанов та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

